Симферополь, , 11:31 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтвердили 225 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил на странице в Facebook 21 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов.

Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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»За 20 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 59 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 180 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

За период пандемии в Крыму было выявлено 13 375 носителей коронавируса, выздоровели 9318 человек. Скончались за весь период 239 пациентов с COVID-19.