Волгоград, , 11:38 — REGNUM Новый максимум по количеству выявленных носителей коронавируса установлен в Волгоградской области 21 ноября — 238 человек, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на три превышает показатель предыдущих суток. Всего за пять дней в регионе коронавирусом заразилось свыше тысячи человек.

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За период пандемии в Волгоградской области подтвердили 25 тыс. 021 случай заражения инфекцией. Выздоровели 23 тыс. 885 человек, в том числе 310 — выписаны за сутки.

Зарегистрировано четыре новых летальных исхода у пациентов с подтверждённым положительным тестом на инфекцию. Таким образом, всего в регионе скончались 272 пациента.