Белгород, , 11:37 — REGNUM В Белгородской области 21 ноября подтверждено 163 новых случая заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 257 пациентов, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество выявленных носителей инфекции в регионе достигло 14 тыс. 702. Выздоровели 12 тыс. 982 человека.

В России за сутки подтвердили 24 тыс. 822 случая заражения коронавирусом.