Рязань, , 11:34 — REGNUM В Рязанской области 21 ноября выявлено 116 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два больше, чем было зарегистрировано за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 185 пациентов.

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 13 тыс. 002 положительных теста на инфекцию. Показатель заболеваемости составляет 1136,19 на 100 тыс. населения. Выздоровели после лечения 9985 человек. В лечебных учреждениях находится 450 пациентов, в том числе 44 человека в тяжёлом состоянии, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным федерального оперативного штаба в регионе за минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 80 пациентов.