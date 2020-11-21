Брянск, , 11:32 — REGNUM 141 случай заражения коронавирусом подтверждён в Брянской области 21 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заразившихся инфекцией превысило 16 тысяч, скончались ещё три пациента.

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За сутки лаборатории проверили 2995 тестов, всего проведено 281 тыс. 515 исследований. В целом в регионе подтверждён 16 тыс. 071 случай заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 12 тыс. 634 человека, в том числе 441 — выписан за сутки.

Зарегистрировано три летальных исхода. Всего от осложнений на фоне коронавируса скончались 111 пациентов.