Краснодар, , 11:24 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки подтверждено 174 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 21 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее было зарегистрировано 172 новых случая.

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"В Краснодаре положительный тест на коронавирус получил 51 человек, в Анапе — 17. По 16 новых случаев COVID-19 в Сочи и Динском районе, по 12 — в Белореченском и Кущевском районах. В Темрюкском и Павловском районах заболели по 7 человек. В Апшеронском районе инфекция обнаружена у 6 жителей, в Туапсинском — у 5», — сообщили в региональном оперативном штабе.

За весь период пандемии в Краснодарском крае заражение коронавирусом подтвердилось у 20 550 человек, выписаны 13 565 пациентов. От осложнений после коронавируса скончались 539 пациентов.

На 21 ноября в стационарах региона в тяжёлом состоянии находятся 38 пациентов: 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ, трое находятся на ЭКМО.