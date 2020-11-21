Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM В Свердловской области за сутки обнаружено ещё 378 носителей коронавируса. Из них 172 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

В лаборатории Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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Также COVID-19 подтверждён у жителей в Алапаевске и Алапаевском районе, Асбесте, Богдановиче, Верх-Нейвинском, Волчанске, Верхней Пышме, Ивделе, Кировграде, Нижней Туре, Первоуральске и целом ряде других территорий. Всего с весны в регионе выявили 42 838 носителей коронавируса.

За сутки по выздоровлению были выписаны 382 человека. А с весны поправились 35 011 граждан.