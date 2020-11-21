Североморск, Мурманская область, , 11:17 — REGNUM В возводимый Минобороны России в Североморске медицинский центр начата поставка необходимого медицинского оборудования и техники. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Всего будет поставлено около 3 тыс. единиц медтехники и средств медицинского назначения, в том числе компьютерный томограф, аппараты УЗИ, оборудование для анестезиологии и эндоскопии. Кроме того, медцентр будет включать специализированное отделение радиологии.

Ранее сообщалось, что Минобороны возводит 16 новых многофункциональных медицинских центров по поручению президента РФ Владимира Путина. Правительство России выделило на эти цели дополнительно 8,8 млрд рублей.