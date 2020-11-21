Москва, , 10:40 — REGNUM Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, когда носитель коронавируса SARS-CoV-2 является наиболее заразным для окружающих. Информация об этом появилась в «Российской газете».

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По словам Пшеничной, ключевым фактором заразности пациента с коронавирусом является высокий уровень выделения SARS-CoV-2 из верхних дыхательных путей. Выделение вируса отмечается даже у пациентов с легкой формой заражения в первые дни после инфицирования.

Зараженные SARS-CoV-2 могут активно распространять коронавирус в течение первой недели после заражения.

«Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7×108 копий РНК в мазке из ротоглотки на 4-й день заболевания», — рассказала Пшеничная.

Далее выделение жизнеспособного коронавируса из верхних дыхательных путей снижается. Продолжается оно от 10 дней с момента инфицирования в легкой форме и до трех недель при среднетяжелых и тяжелых формах заболевания.

Есть особые случаи, связаны они с пациентами, у которых иммуносупрессия (угнетённый иммунитет). У них жизнеспособный коронавирус может выделяться из верхних дыхательных путей до 70 дней. А обломки генетического материала коронавируса, которые определяются методом ПЦР, — до 105 дней.

Безопасным может считаться пациент, у которого после COVID-19 ПЦР-тест отрицательный.

Стоит отметить, что точность тестирования невысокая.