Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге пока не удаётся остановить разрастание коронавирусной инфекции: в субботу, 21 ноября по итогам минувшей пятницы в городе вновь обновился «рекорд» суточной выявляемости вируса SARS-CoV-2.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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За последние сутки лабораторно подтверждено еще 2476 случая инфицирования, это на 82 случая больше, чем было сутками ранее, сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в городском оперативном штабе.

Таким образом, с учетом новых данных, в Петербурге выявлено 95 270 случаев заражения с марта 2020 года. С 16 ноября ежедневно сообщает о более чем двух тысячах новых случаях в сутки.

За истекшие 24 часа в Петербурге обследовали на наличие коронавируса 43 103 человека. Это почти столько же, сколько днем ранее, и больше средних цифр предыдущей недели.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выздоровели от COVID-19 более 55 тыс. человек, скончались более 4,8 тыс. человек.

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