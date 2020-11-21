Киев, , 10:42 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 14 580 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил 21 ноября министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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610 человек из числа инфицированных — дети, 590 — медицинские работники.

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На Украине на текущий момент выявили 612 665 случаев инфицирования коронавирусом. 282 313 инфицированных выздоровели (77 989 человек за сутки), 10 813 человек скончались за весь период пандемии (215 человек за сутки).

За минувшие сутки в медицинские учреждения страны был госпитализирован 1761 пациент с COVID-19.

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Наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировали в Днепропетровской области (1342 случая), в Киеве (1213 случаев), в Сумской области (961 случай), в Киевской области (953 случая) и Запорожской области (810 случаев).