Челябинск, , 10:04 — REGNUM В Челябинской области коронавирус обнаружен ещё у 218 человек Среди них два школьника, сообщает оперштаб.

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Ранее учащихся школ с коронавирусом не выявлялось в течение нескольких недель. Отметим, статистика по школьникам публикуется с сентября.

К утру 21 ноября на Южном Урале подтверждено всего 24 395 случаев заражения коронавирусом. 16 489 уже выздоровели и выписаны.