Москва, , 08:31 — REGNUM Повторное заражение коронавирусом возможно, однако происходит оно только у людей, страдающих тяжелыми болезнями. Об этом журналистам заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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По его словам, коронавирус SARS-CoV-2, конечно, может повторно попасть в организм человека. Однако симптомы коронавирусной инфекции будут проявляться только у тех, кто страдает тяжелыми болезнями, ухудшающими работу иммунной системы.

«Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших», — сказал Болибок.

Если же у человека нет серьезных проблем со здоровьем, то ему не стоит бояться повторного заражения коронавирусом. Защитная система организма срабатывает при повторном контакте с SARS-CoV-2, не давая заболеть. Повторные контакты с коронавирусом после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным.

Более того, повторный контакт с SARS-CoV-2 после того, как человек перенес COVID-19, в какой-то степени усиливает иммунную систему. Единственная опасность — человек на непродолжительное время может стать бессимптомным распространителем коронавируса.

Стоит отметить, что в России пока нет задокументированных случаев повторного заражения коронавирусом.