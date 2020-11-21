Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Общее число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа превысило в США 11,9 миллионов и достигнет 12 миллионов в ближайшие сутки. Это следует из данных, опубликованных 21 ноября американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и мире.

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По данным на 07:55 мск 21 ноября, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло в США 11 910 857. Умерли в стране с начала пандемии 254 384 человека с диагнозом COVID-19.

Напомним, по данным на утро 20 ноября, суточный прирост заразившихся коронавирусом в США обновил полугодовой «рекорд» — 182 601 человек.

Ранее ИА REGNUM в США суточная смертность от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, достигла самого максимального значения за полгода — немногим менее двух тысяч человек.

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