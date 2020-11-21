Манила, , 07:46 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте отменил запрет для медработников покидать страну, сообщает пресс-служба филиппинского министерства труда.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Ранее запрет вводился из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции. Власти Филиппин ожидали, что если медработники начнут покидать страну, то больницы столкнулся с дефицитом кадров в условиях пандемии. Сейчас ситуация с COVID-19 стабилизировалась, и медицинским работникам снова разрешено уезжать из страны.

При этом филиппинские власти все же ограничили число медиков, которым разрешено выехать за рубеж. В 2020 году страну могут покинуть не более 5000 медработников, однако власти не исключают увеличения этого лимита. В 2019 году, как отметили в ведомстве, около 17 000 медсестер уехали работать за рубеж.