Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Сумму в $12 млрд выделил Всемирный банк на приобретение вакцин против нового коронавирса и лекарственных средств от COVID-19, заявил президент этой финансовой организации Дэвид Мэлпас, сообщает пресс-служба банка.

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Свое заявление Мэлпас сделал в ходе встречи министров финансов и глав центробанков G20. Препараты, которые будут приобретаться на указные средства, предназначены для жителей 112 стран. Кроме того, эти деньги пойдут и на закупку тестов для выявления SARS-CoV-2.

Всемирный банк намерен выделить на подобные нужды еще $4 млрд. Всего в организации на борьбу с пандемией планируют потратить до конца июня 2021 года $160 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября глава киргизского офиса Всемирного банка Навид Накви на встрече с и. о. премьер-министра Киргизии Артемом Новиковым заявил, что банк реализует в республике в общей сложности 24 проекта на общую сумму около $750 млн.

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