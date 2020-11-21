Веллингтон, , 07:29 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили шестерых зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Из них пятеро инфицированных прибыли в Новую Зеландию из-за границы. У них коронавирус выявили при прохождении обязательного двухнедельного карантина. Шестой зараженный является сотрудником погранслужб, у него инфекцию выявили на 12-й день самоизоляции.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 42 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1663 случая инфицирования SARS-CoV-2.