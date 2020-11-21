Москва, , 07:21 — REGNUM Мировое сообщество преодолевает инфекционный процесс COVID-19, и никаких волн распространения заразы не существует, заявил 20 ноября инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН.

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«Официального определения волн нет, по сути в мире идёт только первая волна, потому что инфекционный процесс не прерывался», — сказал он.

Так он прокомментировал сообщения из Южной Кореи, власти которой накануне сообщили о новом антирекорде — максимальном числе новых заражений коронавирусом. Некоторые эксперты заявили, что страна столкнулась с третьей волной заболеваемости COVID-19.

Малышев добавил, что пандемия закончится тогда, когда завершится процесс заражения, для этого потребуется коллективный иммунитет порядка 60−80% популяции.

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