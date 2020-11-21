Порту-Алегри, Бразилия, , 07:18 — REGNUM Более тысячи протестующих напали на супермаркет Carrefour в бразильском городе Порту-Алегри после того, как охранники торгового центра убили чернокожего, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 19 ноября. Тогда одна из работниц магазина позвала охрану из-за того, что посетитель ей угрожал. Охранники избили мужчину, он скончался от полученных травм. Кадры с произошедшим были опубликованы в соцсетях, что вызвало протесты по всей стране.

Протестующие в Порту-Алегри с баннером «жизни черных важны» ворвались в торговый центр, начали бить окна и ломать двери. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Сведений о пострадавших и числе арестованных пока не приводилось.