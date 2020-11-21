Москва, , 07:16 — REGNUM Температура воздуха около или выше нормы ожидается во всех регионах европейской части России на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге около нормы, а в умеренных широтах — на два-три градуса ее превышать», — сказал специалист, слова которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, по его словам, на территории азиатской части страны, как и прежде будет наблюдаться превышение температурных значений над средними показателями на 12−15 градусов.

«На азиатской территории температура будет по-прежнему на 12−15 градусов выше средних значений», — добавил он.

Вильфанд пояснил, что указанную погоду определят воздушные массы с Атлантики, которые охватят всю территорию России.

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