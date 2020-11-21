Мехико, , 05:55 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 6426 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, всего в стране подтвердили 1 025 969 случаев инфицирования SARS-CoV-2. При этом число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Мексике выросло до 100 823 человек.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телеобращения заявил, что властям удалось взять под контроль распространение инфекции в стране. По его словам, в Мексике удалось создать гибкую систему здравоохранения, способную справляться с такими нагрузками.

Тем не менее Мексика стала четвертой страной в мире, где число умерших от осложнений COVID-19 превысило 100 тысяч человек. По этому показателю ее опережают США, Бразилия и Индия.