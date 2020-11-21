Москва, , 05:51 — REGNUM Переболевшим COVID-19 в меньшей степени нужно опасаться повторного заражения коронавирусом, если у них отсутствуют другие проблемы со здоровьем, заявил 20 ноября российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью «Вечерней Москве».

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«В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным», — сказал он.

Вместе с тем, отметил Болибок, повторные случаи заражения коронавирусом фиксируются, и они происходят в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов.

Ранее заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко сообщал, что переболевшие COVID-19 выступают наиболее опасными разносчиками коронавируса, потому что чаще других игнорируют необходимость ношения маски.

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