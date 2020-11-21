Скопье, , 10:40 — REGNUM Накануне дня албанского алфавита, 22 ноября, в YouTube появился канал, на котором будут транслироваться обучающие 3D-анимированные образовательные видеоролики на албанском языке, героями которых станут девочка Стелла и мальчик Сани. Это первая 3D анимация на албанском языке.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, целью создания роликов является лучшее усвоение родного языка детьми, а также развитие фантазии.

По словам одной из кураторов проекта Блета Бегу, запуск канала был приурочен к дню алфавита, чтобы добиться увеличения аудитории. На канале дети смогут познакомиться с лексикой, описывающей окружающий мир, флору, фауну, а также усвоить правила личной гигиены, принципы дружбы, толерантности и мирного соседства с представителями других народов.

Автором текстов песен на албанском языке стал поэт Петрит Сарачини.

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