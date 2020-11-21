Скопье, , 06:28 — REGNUM В пятницу, 20 ноября, правительство Северной Македонии по предложению комитета по управлению кризисами приняло постановление о введении в стране режима кризисной ситуации на предстоящие 30 дней.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации — ежедневно в стране выявляют свыше 1000 новых носителей коронавируса, при этом смертность среди пациентов с COVID-19 возросла с 15 до 40 человек ежедневно. Число смертей от COVID-19 на миллион человек в Северной Македонии является самой высокой в Европе.

Введение кризисного режима будет предполагать передачу в управление правительства армии, государственных коммунальных предприятий и частных госпиталей.

Читайте ранее в этом сюжете: Смертность при досрочных родах в Македонии за три года сократилась вдвое