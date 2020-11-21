Приштина, , 05:42 — REGNUM В министерстве здравоохранения Косово 20 ноября сообщили о том, что в связи ухудшением эпидемиологической ситуации в крае была проведена ревизия прежнего разделения муниципалитетов края на «зоны».

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К «красной» зоне, куда входят муниципалитеты, где на 100 тысяч жителей приходится свыше 150 заражений, были отнесены еще 8 муниципалитетов — Вуштрин, Липлян, Вития, Звечан, Лепосавич, Зубин Поток, Северная Митровица и Каменица.

В «красных» зонах, к которым относится столица — Приштина, а также еще 17 муниципалитетов, действуют самые строгие ограничения: запрещен выход граждан из дома в период с 19:00 до 5:00 без крайней необходимости. В этот период также запрещено передвигаться на автомобиле.

Во всех зонах разрешено проведение ряда спортивных и культурных мероприятий, однако запрещено проведение массовых празднеств и свадеб.

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Работа мест общественного пользования — библиотек, театров и т.д. — разрешена только при впуске не более трети от максимально возможного количества посетителей.

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