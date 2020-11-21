Улан-Удэ, , 05:12 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 274 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 16 740. Об этом утром 21 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 9546 случая заражения (57% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались десять пациентов с COVID-19 (всего умерли 344 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2195 больных. На амбулаторном лечении находятся 2996 человек, наблюдаются 13 114 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 11 205 (+349) человек.

В реанимации остаются 106 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 52 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 77,7% — из 2826 перепрофилированных коек заняты 2195.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура в Бурятии организовала проверку по факту акций протеста предпринимателей, вынужденных закрыться из-за новых «коронавирусных» ограничений.

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