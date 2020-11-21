Москва, , 04:46 — REGNUM В субботу, 21 ноября, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, сильная гололедица. Температура воздуха — 1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 22 ноября в Москве будет облачно, снег, гололедица. Температура воздуха — 4… — 2 °C.

Ветер юго-западный, южный 3−10 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 3… +2 °C днём и — 6… — 1 °C ночью.

В воскресенье, 22 ноября, днём в столице ожидается — 1… +1 °C. По области — 4… +1 °C. Ночью в регионе ожидается — 5… 0 °C, снег, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, В Санкт-Петербурге из-за шторма, который бушевал больше суток, пострадал один человек. Также из-за сильного ветра в городе на Неве упало несколько десятков деревьев, светофоров и слабо закреплённых конструкций.

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