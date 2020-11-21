Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Sony выпустила патч, который исправляет ошибку PlayStation 5, связанную с «бесконечной» очередью загрузки. Об этом 21 ноября сообщила Twitter-страница поддержки компании Ask PlayStation.

Администрация аккаунта написала о том, что следует сделать тем владельцам PS5, которые столкнулись с этой неполадкой. Она предложила им обновить ПО консоли до последней версии, запустить PS5 в безопасном режиме и восстановить базу данных.

https://twitter.com/AskPlayStation/status/1329568422779359232

Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователи PlayStation 5 заметили, что надпись Sony на контроллерах DualSense не выровнена и правильно не центрирована. В частности, об этом написал менеджер проекта игры Far Cry 6 Тед Тимминс. Некоторые геймеры отметили, что это может говорить о качестве сборки геймпада.

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