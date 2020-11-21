Красноярск, , 04:28 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае было подтверждено 336 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения SARS-CoV-2 с начала эпидемии достигло 32 886. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Также в крае за сутки умерли 12 пациентов с диагнозом COVID-19. А общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 903.

Выздоровели и были выписаны из больниц с начала эпидемии 25 333 человека, в том числе 332 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЗАТО Железногорск Красноярского края 20 ноября зафиксировано 127 новых случаев заражения коронавирусом.

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