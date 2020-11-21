Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Одна из функций Cyberpunk 2077 избавит геймеров, которые хотят транслировать игру на Twitch, от «головной боли». Об этом 21 ноября сообщил портал Comicbook.

Студия CD Project Red добавит в игру возможность отключать всю музыку, которая защищена авторским правом. К сожалению, пока нет информации об объёме этого контента, но если опция будет включена, геймеры смогут услышать лишь оригинальную музыку, которая не станет причиной претензий со стороны правообладателей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Cyberpunk 2077 выпустили новый трейлер, в котором показали новые интересные моменты игрового процесса. В рамках очередной трансляции Night City Wire они также рассказали о персонаже Киану Ривза.

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