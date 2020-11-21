Тегеран, , 10:00 — REGNUM 20 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 479 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Госпиталь для больных COVID-19 в Иране (сс) Erfan Kouchari. tasnimnews.com

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учетом 479 новых жертв их общее число по стране возросло до 43 896 человек. «За последние 24 часа было выявлено около 13 260 новых случаев заражения вирусом, при этом 3044 человека госпитализированы», — подчеркнула Садат Лари.

По её словам, в общей сложности 828 377 иранцев подверглись заражению COVID-19, причем около 589 025 из них выздоровели или были выписаны из больниц. «Еще около 5 756 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Садат Лари отметила, что к настоящему времени в Иране было проведено 5 706 834 обследования на выявление случаев заражения.