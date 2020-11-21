Москва, , 03:59 — REGNUM Рост числа заболевших COVID-19 в России будет наблюдаться ещё примерно месяц, сообщил 20 ноября журналистам врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

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«Потому что сейчас наступили холода, люди меньше проветривают помещения, стали больше собираться в закрытых помещениях, не соблюдая соцдистанцию, не соблюдая меры гигиены и масочный режим», — назвал он главные факторы развития эпидемиологической ситуации.

Тимаков добавил, что в последние дни несколько регионов России показали положительную динамику — число выявленных заражений в них стало соответствовать числу выздоровевших, либо выздоровевших стало больше.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что за минувшие сутки в России зафиксировано 24 318 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом объявленной эпидемии.

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