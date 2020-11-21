Токио, , 03:16 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отказался отменять программу стимулирования внутреннего туризма, несмотря на рекордный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает агентство Kyodo.

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«Мы находимся в ситуации, когда нужна максимальная осторожность. Мы скорректируем программу в соответствии с рекомендациями экспертов и предпринимателей», — заявил он.

При этом правительство Японии предложило премьер-министру ввести ограничения для заведений общественного питания, а также приостановить действие программы по стимулированию внутреннего туризма на три недели.

Как сообщало ИА REGNUM, за 20 ноября в Японии выявил 2427 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего в стране подтверждено около 130 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2.