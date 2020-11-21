Сараево, , 03:20 — REGNUM Председатель союза правоохранительных органов Боснии и Герцеговины Драган Крвавац 20 ноября призвал совет министров страны улучшить оснащение полицейских и способствовать пополнению личного состава правоохранительных органов в связи с тем, что ситуация с миграционным кризисом в стране — более чем тревожная, о чем он уже неоднократно раннее указывал. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«Правительство не видит, что в стране становится больше мигрантов, чем сотрудников полиции. Нам необходимо предоставить больше сотрудников правоохранительных органов, и оснащение полицейских должно быть усовершенствовано», — подчеркнул Крвавац.

Напомним, раннее совет министров одобрил пограничной полиции трудоустройство новых 300 сотрудников, но данная процедура была затянута министерством безопасности Боснии и Герцеговины, которое только на прошлой неделе представило имена кандидатов на формирование комиссии по трудоустройству. Хотя администрация пограничной полиции Боснии и Герцеговины уже в течении трёх лет предупреждает, что им не хватает более 1000 полицейских в пограничных районах для борьбы с нелегальной миграцией.