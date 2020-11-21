Вашингтон, , 03:13 — REGNUM В мобильную игру Pokemon Go на основе дополненной реальности вскоре могут добавить одноиз самых «жутких» покемонов Pokemon Sword and Shield. Об этом 21 ноября сообщил портал Comicbook.

Речь идёт о Mr Rime, который представляет собой развитую форму Galarian Mr. Mime. Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) обнаружили упоминание о Mr Rime в коде новых обновлений игры. Пока нет информации о том, будет ли этот покемон эксклюзивным для территории ЕС.

Покемон Galarian Mr. Mime является очень странным существом, которое немного похоже на клоуна. Mr Rime отличается от него наличием «шляпы», «трости» и ещё ряда атрибутов. По мнению многих поклоников франшизы, он является одним из самых странных и даже «жутких» покемонов.

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