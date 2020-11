Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Известный портал Kotaku опубликовал список лучших игр для консолей нового поколения PlayStation 5, The Xbox Series X и Series S. Статьи были опубликованы 21 ноября на сайте издания.

По мнению редакции, лучшим выбором для владельцев консолей Microsoft сейчас являются игры Ori and the Will of the Wisps, Assassin’s Creed Valhalla, Tetris Effect: Connected, Gears Tactics, Yakuza: Like A Dragon и Halo: The Master Chief Collection.

Что по поводу PlayStation 5, то, по мнению Kotaku, геймерам стоит, прежде всего, обратить внимание на такие проекты, как Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Godfall, Assassin’s Creed Valhalla, Demon’s Souls, Astro’s Playroom и The Pathless.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава PlayStation Джим Райан намекнул на скорый запуск подписочного сервиса Sony, который бросит вызов Xbox Game Pass.

