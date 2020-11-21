Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Компания Sony намекнула, что вскоре она представит игровой сервис для пользователей PlayStation 5, который будет способен составить конкуренцию Xbox Game Pass. Об это 20 ноября сообщил портал Screen Rant.

Глава PlayStation Джим Райан в интервью журналистам заявил, что его компания не допустит ситуацию, при которой Xbox Game Pass будет работать без конкуренции. Он добавил, что сейчас владельцы PlayStation 5 могут пользоваться сервисом подписки PlayStation Now, однако вскоре узнают новости о платформе, которая бросит вызов подписочному сервису Microsoft.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры нашли способ запускать игры сборника PS Plus Collection на PlayStation 4. Выяснилось, что для этого их нужно сначала активировать при помощи PlayStation 5.

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