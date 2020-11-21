Буэнос-Айрес, , 02:53 — REGNUM Власти аргентинской столицы Буэнос-Айреса объявили о возобновлении внутреннего и международного туризма в городе, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Тем не менее всем, прибывающим на территории столицы Аргентины, будет необходимо сдать тесты на выявление коронавирусной инфекции. Чтобы приехать в Буэнос-Айрес нужно будет сдать анализы не более, чем за 72 часа до прибытия, а также получить медицинскую страховку на случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Аргентине подтверждено 1 349 434 случая заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 36 532 человека.