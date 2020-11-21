Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Помощь в размере $100 млн предоставили американские власти Узбекистану в 2019 году, что превышает в 10 раз сумму, полученную Ташкентом от Вашингтона в 2016 году. Об этом сообщил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон, сообщает пресс-служба госдепа.

Он сказал это на встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, который прибыл с официальным визитом в американскую столицу. Стороны отметили важность развития двухсторонних отношений в рамках опыта, полученного после посещения Ташкента госсекретарем США Майком Помпео в феврале этого года.

Томпсон подчеркнул, что Вашингтон выступает за «дальнейшее углубление связей» с Узбекистаном в сфере политики, экономики, здравоохранения, безопасности, образования и культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что власти США выделили $3 млн на борьбу с новым коронавирусом в Узбекистане.

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