Лиссабон, , 02:31 — REGNUM Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза объявил о продлении режима чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе телевизионного обращения к народу.

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«Я только что продлил режим чрезвычайной ситуации. Чем позднее будут приняты меры, тем менее эффективны они будут», — заявил ди Соза.

Режим ЧС будет действовать в Португалии до 8 декабря. По словам португальского президента, заболеваемость COVID-19 в стране растет, и число зараженных, выявляемых ежедневно, может достигнуть пика к началу декабря. Он также не исключил, что третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может прийти в Португалию в январе-феврале 2021 года.