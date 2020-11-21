Загреб, , 03:48 — REGNUM На заседании правительства Хорватии 20 ноября премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что в ночь на воскресенье 22 ноября в стране вступают в силу новые, более строгие ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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По его словам, данные меры касаются ограничения общественных мероприятий и собраний на 25 человек вместо 50, как это было раннее, ограничение свадебных церемоний на 15 вместо 30 человек, в то время как на похоронах может присутствовать не более 25 человек вместо 30, и соболезнования не должны выражаться в тесном контакте.

Пленкович указал, что частные церемонии ограничиваются 10 людьми вместо 15, а спортивные соревнования могут проводиться без зрителей и с соблюдением ограничительных мер, как это было до сих пор в Хорватии.

Работа ночных клубов, казино и игровых автоматов приостановлена. Заведения общественного питания в Хорватии будут работать до 22 часов.

«Также вводится запрет на продажу алкогольных напитков с 22 часов до 6 утра. Реализация мер будет контролироваться членами дирекции гражданской защиты, правоохранительными органами и государственной инспекцией Хорватии», — подчеркнул Пленкович.

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