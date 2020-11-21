Красноярск, , 03:02 — REGNUM В субботу, 21 ноября, в Красноярске будет облачно, снег, на дорогах гололедица, температура воздуха — 3… — 1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было около — 4 °C.

Ночью с 21 на 22 ноября ожидается до — 4 °C. Временами небольшой снег.

Скорость юго-западного, западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 22 ноября, в Красноярске до — 2 °C днём и около — 7 °C ночью. Небольшой снег.

В понедельник, 23 ноября, в Красноярске ожидается до — 4 °C днём. Ночью — до — 9 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 ноября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохранится гололедица. На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы южного ветра до 25−30 м/с, сильный снег, метель. В Туруханском районе ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с, сильный снег, метель.