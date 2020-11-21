Вена, , 02:07 — REGNUM Компания THQ Nordic объявила о том, что многопользовательская составляющая вертолётного симулятора Comanche стала полностью бесплатной. Об этом 20 ноября она сообщила в ролике, который был опубликовала на своём YouTube-канале.

Издатель отметил, что с этого момента геймеры получили возможность бесплатно участвовать в воздушных сражениях, которые ведут «стаи» вертолётов. Им, в том числе, будут доступны два уникальных режима: Infiltration («Проникновение») and Blackbox («Чёрный ящик»). Кроме того, отмечается, что Comanche поддерживает кросс-игру и в онлайн-битвах могут участвовать пользователи Steam.

Релиз новой Comanche состоялся 12 марта 2020 года. Стоит отметить, что среди сообщества Steam она получила смешанные отзывы.

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