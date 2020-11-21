Вашингтон, , 01:44 — REGNUM В США скончался мужчина, который участвовал в популярном телевизионном шоу «Полное уничтожение» (Wipeout). Об этом 20 ноября сообщил портал TMZ.

По имеющейся информации, это произошло после того, как он прошёл сложную полосу препятствий. Пока нет информации о личности покойного и подробностей о случившемся, СМИ сообщили, что мужчине была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования семье», — такое заявление опубликовала продюсерская компания Endemol Shine North America.

В сентябре 2020 года о старте перезагрузки «Полного уничтожения» объявили актёр и рестлер Джон Сина, и комедийная актриса Николь Байер. В рамках этого игрового телешоу участники совернуются в прохождении самой большой в мире (по заявлениям организаторов) полосы препятствий.