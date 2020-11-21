Оттава, , 01:43 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал жителей страны делать все возможное ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом глава канадского правительства заявил в ходе пресс-конференции.

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«Мы стоим перед серьезным риском роста заболеваемости и переполненности больниц, от чего могут погибнуть наши близкие. Поэтому нам необходимо сделать все возможное, прямо сейчас, чтобы остановить распространение COVID-19», — заявил он.

Трюдо призвал жителей страны по возможности не выходить из дома и работать удаленно. Также он пообещал продлить программу субсидирования бизнеса, пострадавшего от пандемии, до июня 2021 года.

По последним данным, в Канаде с начала пандемии выявили 319 038 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 на канадской территории стали 11 313 человек.