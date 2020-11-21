Бразилиа, , 01:33 — REGNUM 6 020 164 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировали на территории Бразилии с начала пандемии, включая за последние сутки — 38 397. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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Также за 24 часа в стране скончались 552 пациента с осложнениями при COVID-19. Всего в Бразилии выявили 168 613 летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

Вместе с тем 5 422 102 человека смогли излечиться от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября, по информации ВОЗ, в мире за сутки зафиксировали 620 744 новых носителей SARS-CoV-2.

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