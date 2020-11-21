Иерусалим, , 01:25 — REGNUM Власти Израиля ввели режим карантина в Назарете и городе Исфия в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

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Согласно данным ведомства, в эти города запрещен въезд, чтобы предотвратить распространение инфекции. При этом число активных случаев заболевания коронавирусной инфекций в Назарете является вторым по всему Израилю. Отмечается, что жители Исфия и Назарета могут выходить из дома только для получения медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября израильские власти решили ослабить карантинный режим в стране. С 8 ноября в Израиле начали свою работу уличные магазины. Всего в Израиле было выявлено более 317 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа.