Париж, , 00:29 — REGNUM Онлайн-магазин Amazon France, возможно, допустил утечку информации об одной важной будущей игре портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 20 ноября сообщил портал Comicbook.

Речь идёт о ремастере (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) под названием NieR Replicant ver.1.22 474 487 139. Магазин опубликовал на своём сайте дату релиза игры — 23 апреля 2021 года.

Особо важным моментом в данном случае является то, что ни издательская компания Square Enix, ни Nintendo пока официально даже не анонсировали версию игры для Switch.

Ранее разработчики сообщили, что в этот день состоится релиз игры на платформах Xbox One, PS4 and PC. Создатель франшизы Йоко Таро заявил, что он рассматривает NieR Replicant ver.1.22 474 487 139 не как чистый ремастер, а как обновлённую версию игры.

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