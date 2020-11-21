Париж, , 00:24 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 48 265 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 386 пациентов. Об этом в пятницу, 20 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 22 882 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,109 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября официальный представитель правительства Франции Габриель Атталь заявил, что введение обязательной самоизоляции для лиц, зараженных коронавирусом, должно произойти только после «демократических дебатов».

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