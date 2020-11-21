Лондон, 21 ноября 2020, 00:11 — REGNUM Некоторые жители Великобритании, купившие в онлайн-магазине Amazon консоль PlayStation 5, обнаружили в коробках совершенно иные товары. Об этом 20 ноября сообщил портал Game Rant.
Они стали выкладывать в сеть фотографии содержимого упаковок, которые им доставили курьеры. В частности, пользователь David hill показал, что вместо новой консоли Sony он получил массажёр для ног.
Anthony Dickens выложил фотографию с детской игрушкой-пистолетом Nerf, а Christopher Green написал, что он вовсе решил вернуть коробку с PS5 сотруднику службы доставки, после того, как обнаружил, что она не только имеет испорченный QR-код, но и что её кто-то вскрывал.
Позже стало известно: британский офис Amazon заверил покупателей, что он разберётся с произошедшим.
https://twitter.com/irbheating/status/1329488492821409792
https://twitter.com/CDGreen22/status/1329756189463285760
Ранее ИА REGNUM сообщило, что крупнейшая британская сеть магазинов видеоигр и игровых устройств Game заявила, что в задержках поставок PlayStation 5 виноват размер консоли. Она направила соответствующие письма покупателям, которые ранее сделали заказы и предзаказы.
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